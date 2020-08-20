Через 37 лет в Самарской области возобновила работу санавиация

В Самарской области медики получили вертолёт для оказания помощи в экстренных случаях жителям отдаленных сёл и деревень.

"В распоряжение медиков поступил вертолёт для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет. Заключен договор на использование санитарного вертолета Ми-8. Воздушное судно обеспечено всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор", — говорится в сообщении пресс-службы главы Самарской области.

Медицинские работники, которые будут отправляться к больным на вертолёте, прошли дополнительное обучение, в том числе технике безопасности.