В Самарской области медики получили вертолёт для оказания помощи в экстренных случаях жителям отдаленных сёл и деревень.
"В распоряжение медиков поступил вертолёт для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет. Заключен договор на использование санитарного вертолета Ми-8. Воздушное судно обеспечено всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор", — говорится в сообщении пресс-службы главы Самарской области.
Медицинские работники, которые будут отправляться к больным на вертолёте, прошли дополнительное обучение, в том числе технике безопасности.
"Это дополнительное оснащение наших возможностей, в том числе реанимационных. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП", — цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.