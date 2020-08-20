Мужчина, убивший бывшую жену и её родителей, получил пожизненный срок

Пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области сообщает, что мужчина, зарубивший 21 июня топором бывшую жену, тестя и тещу, получил пожизненный срок в колонии строгого режима.

"Мотивом совершения преступлений послужила ссора с бывшей супругой и драка с пасынком, в результате которой обвиняемого выгнали из дома", — говорится в сообщении.

Напомним, преступник проник в дом ночью, и спустя сутки его уже задержала полиция.