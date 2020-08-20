Ученые из Университета штата Колорадо изобрели вид пластика, который сохраняет все свои ценные свойства при вторичной переработке, а это значит, что его можно "пересобрать" в другое изделие. Планируется, что изобретение поможет сократить количество пластиковых отходов.
Сейчас всего лишь мизерный процент (в Америке — 10%) пластика перерабатывается, остальные миллионы тонн утилизируются неэкологическими способами.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.