Американские учёные изобрели новый вид перерабатываемого пластика

Ученые из Университета штата Колорадо изобрели вид пластика, который сохраняет все свои ценные свойства при вторичной переработке, а это значит, что его можно "пересобрать" в другое изделие. Планируется, что изобретение поможет сократить количество пластиковых отходов.

Сейчас всего лишь мизерный процент (в Америке — 10%) пластика перерабатывается, остальные миллионы тонн утилизируются неэкологическими способами.