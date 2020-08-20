В Санкт-Петербурге "прикрыли" нелегальное производство алкоголя

В Петербурге завели уголовное дело на подпольное предприятие по производству алкоголя. Полиция изъяла 1,5 тонны спирта, 100 тысяч акцизных марок с признаками подделки и 5 тонн готовой продукции, упаковка которой была подделана под знаменитые бренды.