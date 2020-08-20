В Петербурге завели уголовное дело на подпольное предприятие по производству алкоголя. Полиция изъяла 1,5 тонны спирта, 100 тысяч акцизных марок с признаками подделки и 5 тонн готовой продукции, упаковка которой была подделана под знаменитые бренды.
"В полицию были доставлены шестеро рабочих незаконного производства, большинство из которых граждане стран ближнего зарубежья. Пятеро задержаны по статье 91 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организаторов незаконного производства", — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.