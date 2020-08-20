По программе кешбэка для туристов РФ запустили горячую линию

Для оперативного информирования россиян о программе кешбэка по внутренним турпутёвкам запустили горячую линию.

"20 августа Ростуризм совместно с национальной платежной системой "Мир" и ОНФ открыли горячую линию. Туристы смогут оперативно получать полную информацию о программе поддержки внутреннего туризма и частичной компенсации стоимости туров по России. Кроме того, для пользователей доступны чат-боты в мессенджерах и чат на сайте, где можно получить ответ на интересующий вопрос", — говорится в сообщении Ростуризма.

Вся необходимая информация, ответы на часто задаваемые вопросы российских туристов, а также контактные номера телефонов опубликованы на сайте "Мирпутешествий.рф".