Для оперативного информирования россиян о программе кешбэка по внутренним турпутёвкам запустили горячую линию.
"20 августа Ростуризм совместно с национальной платежной системой "Мир" и ОНФ открыли горячую линию. Туристы смогут оперативно получать полную информацию о программе поддержки внутреннего туризма и частичной компенсации стоимости туров по России. Кроме того, для пользователей доступны чат-боты в мессенджерах и чат на сайте, где можно получить ответ на интересующий вопрос", — говорится в сообщении Ростуризма.
Вся необходимая информация, ответы на часто задаваемые вопросы российских туристов, а также контактные номера телефонов опубликованы на сайте "Мирпутешествий.рф".
"Программа по поддержке внутреннего туризма, по которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров, стартует в 00:00 21 августа и продлится неделю, до 28 августа. В программе участвуют все регионы России. По наиболее загруженным направлениям — Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область — поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. Продолжительность должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тыс. рублей", — напоминает ведомство.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.