"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada

"АвтоВАЗ" предложил россиянам поучаствовать в конкурсе на название новой модели Lada. Об этом компания сообщила в соцсети "ВКонтакте".

"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada. Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года. Название должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", иметь два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучие", — говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Итоги конкурса будут подводиться в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания. Итоги конкурса опубликуют через три дня после их подведения. Авторам удачных названий автоконцерн пообещал в качестве призов внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании, а также кружки.

Подписчики паблика "АвтоВАЗа" в соцсети "ВКонтакте" уже предложили свои варианты. Среди них есть Aurora, Taiga, Angara, Vodka, Tamara.