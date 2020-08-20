Врачи сообщают, что Навальный всё ещё в коме

Врачи сказали, что Навальный всё ещё в коме, но отмечается позитивная динамика.

"Я позволю себе некоторое осторожное высказывание, учитывая то состояние, в котором он был доставлен, учитывая неясность диагноза — то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, — для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак. Повторюсь: на эту минуту времени", — отметил замглавврача БСМП N1 Анатолий Калиниченко.

Алексей Навальный по неизвестным причинам потерял сознание, а затем впал в кому во время перелета из Томска в Москву.