Большинство российской молодёжи до 25 лет не имеет постоянной работы

Среди молодёжи от 18 до 25 лет только 20 процентов имеют официальное трудоустройство. Остальные подрабатывают или находятся в поисках работы.

"Каждый пятый молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет имеет постоянную работу, 15% молодежи пока не задумывались о поиске работы. В настоящее время активно подработку ищут 33%. Большинство респондентов (92%) сейчас учатся в вузах. Почти 70% российской молодежи в возрасте от 18-25 лет подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку", — говорится в тексте совместного исследования сервиса "Ситимобил" и ResearchMe.

Среди востребованных способов подработки опрошенные молодые люди назвали в первую очередь работу таксистом (43% участников опроса). Популярны профессии официанта, продавца-консультанта, репетитора, курьера, а также специалиста call-центра.