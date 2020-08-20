Открытие нового острова в районе архипелага Новая Земля подтвердила экспедиция Северного флота.

"Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти новый остров во льдах ледника и произвести его фотографирование. В данный момент из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной. Открытие подтвердили исследователи, действующие у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире МБ-12, который шел по маршруту арктического исследователя Владимира Русанова. Само географическое открытие сделала исследовательская группа школьников под руководством доцента РУДН Алексея Кучейко", — говорится в сообщении Северного флота.