Открытие нового острова в районе архипелага Новая Земля подтвердила экспедиция Северного флота.
"Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти новый остров во льдах ледника и произвести его фотографирование. В данный момент из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной. Открытие подтвердили исследователи, действующие у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире МБ-12, который шел по маршруту арктического исследователя Владимира Русанова. Само географическое открытие сделала исследовательская группа школьников под руководством доцента РУДН Алексея Кучейко", — говорится в сообщении Северного флота.
Открытый остров находится в заливе Вилькицкого на Новой Земле, площадь острова превышает 5,5 га
"По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры острова — 410 на 200 метров", — сообщает флот.
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