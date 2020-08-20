Специально приглашённый мастер из Пскова отреставрировал и запустил трёхсотлетнюю водяную мельницу в Курской области.

"В селе Красниково Пристенского района Курской области открылась после реконструкции водяная мельница. Подобных памятников деревянного русского зодчества нет ни в одном из соседних регионов. Дата ее постройки — примерно 1720 год. Реставрировал мельницу специально приглашенный мастер из Пскова.

В районе мельницы планируется возвести этнодеревню с гостиничным комплексом, пляжем, подворьями традиционных для региона ремесел. В ближайшее время планируется решить вопрос с внесением мельницы в перечень объектов культурного наследия федерального значения", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Романа Старовойта.