Специально приглашённый мастер из Пскова отреставрировал и запустил трёхсотлетнюю водяную мельницу в Курской области.
"В селе Красниково Пристенского района Курской области открылась после реконструкции водяная мельница. Подобных памятников деревянного русского зодчества нет ни в одном из соседних регионов. Дата ее постройки — примерно 1720 год. Реставрировал мельницу специально приглашенный мастер из Пскова.
В районе мельницы планируется возвести этнодеревню с гостиничным комплексом, пляжем, подворьями традиционных для региона ремесел. В ближайшее время планируется решить вопрос с внесением мельницы в перечень объектов культурного наследия федерального значения", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Романа Старовойта.
Первое упоминание о мельнице в Красникове относится к 1780 году, принадлежала она дворянскому роду Глазовых. В конструкции мельницы есть бревна 1690 года.
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