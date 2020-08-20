Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Учёные научили саранчу искать взрывчатые вещества по запаху
Кузяев рассматривает несколько предложений из Европы
В России резко подорожали малометражные квартиры
Глава польского МИД ушёл в отставку
Астрономы из США предсказали медленную гибель Вселенной
Кафельников объявил о переезде из России в Европу
В Австрии протестируют аэротакси EHang
"ВКонтакте" тестирует нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями
Число летальных случаев от COVID в России превысило 16 тысяч

Полиция требует осмотреть багаж Алексея Навального

Общество

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что полиция собирается осмотреть багаж оппозиционера, в том числе личные вещи.

Ярмыш написала об этом в "Твиттере", где пишет все новости о состоянии пострадавшего.

Напоминаем, что Навальный находится сейчас в больнице Омска в коме после отравления неизвестным веществом.

 

 

Последние материалы
В России резко подорожали малометражные квартиры
Глава польского МИД ушёл в отставку
Астрономы из США предсказали медленную гибель Вселенной
Названы регионы-лидеры по доступности и качеству школьного образования
Лукашенко готов на все ради сохранения власти
Кафельников объявил о переезде из России в Европу
Минкультуры разъяснило запрет на массовые мероприятия с детьми
В Австрии протестируют аэротакси EHang
"ВКонтакте" тестирует нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями
Число летальных случаев от COVID в России превысило 16 тысяч
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.

Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Новости Белоруссии
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
Новости Белоруссии
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Любовь Степушова Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу Любовь Степушова Игорь Буккер Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО Игорь Буккер Василий Амирджанов В Гродно разрешили митинги и не будут бить Василий Амирджанов
Комментарии
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Лукашенко готов на все ради сохранения власти
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Европа признала: Белоруссия не Украина
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Быть ли России снова Великой?
Волочкова поехала в свадебное путешествие
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ