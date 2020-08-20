Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что полиция собирается осмотреть багаж оппозиционера, в том числе личные вещи.
Ярмыш написала об этом в "Твиттере", где пишет все новости о состоянии пострадавшего.
Напоминаем, что Навальный находится сейчас в больнице Омска в коме после отравления неизвестным веществом.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.