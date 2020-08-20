Полиция требует осмотреть багаж Алексея Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что полиция собирается осмотреть багаж оппозиционера, в том числе личные вещи.

Ярмыш написала об этом в "Твиттере", где пишет все новости о состоянии пострадавшего.

Напоминаем, что Навальный находится сейчас в больнице Омска в коме после отравления неизвестным веществом.