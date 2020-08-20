На театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры не распространяется запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей.
"Утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила, устанавливающие запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры", — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение.
Дети могут посещать цирковые представления, театральные спектакли и музеи при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, пояснили в Минкультуры России.
"Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки.
Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", — приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.