Минкультуры разъяснило запрет на массовые мероприятия с детьми

На театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры не распространяется запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей.

"Утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила, устанавливающие запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры", — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение.

Дети могут посещать цирковые представления, театральные спектакли и музеи при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, пояснили в Минкультуры России.