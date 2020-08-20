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Заммэра столицы Бирюков рассказал, как будут облагораживать Москву

Общество

В Москве активно занялись благоустройством города.

Заммэра столицы Пётр Бирюков рассказал, что это значит.

"Работы стартовали на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская, — уточнил он.

Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды".

Будет создано много удобных пешеходных переходов с контрастным освещением, новые современные остановки и многое другое. Всего планируется 79 пешеходных переходов вместо 71, 40 автобусных остановок заменят на новые.

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