Аналитики выяснили, что российские автомобилисты не торопятся переходить на оборудование для газомоторного топлива, потому что не уверены в безопасности этого вида топлива.
"Более половины (59%) российских автовладельцев заявили о неготовности переводить свои машины с бензина или дизеля на газ даже в случае компенсации расходов государством. Основная причина — неуверенность в безопасности газового топлива. Так ответили 36% из числа тех, кто знали о возможности перейти на газ. Это 96% от всех респондентов. 26% опрошенных указывают на высокую стоимость переоборудования авто. В числе других причин называются нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном и боязнь порчи автомобиля (16%)", — говорится в результатах исследования аналитического центра НАФИ.
Переоборудование одного автомобиля на оборудование для газомоторного топлива обходится от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, оценил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.