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Почему российские автомобилисты не торопятся переходить на газ?

Общество

Аналитики выяснили, что российские автомобилисты не торопятся переходить на оборудование для газомоторного топлива, потому что не уверены в безопасности этого вида топлива.

"Более половины (59%) российских автовладельцев заявили о неготовности переводить свои машины с бензина или дизеля на газ даже в случае компенсации расходов государством. Основная причина — неуверенность в безопасности газового топлива. Так ответили 36% из числа тех, кто знали о возможности перейти на газ. Это 96% от всех респондентов. 26% опрошенных указывают на высокую стоимость переоборудования авто. В числе других причин называются нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном и боязнь порчи автомобиля (16%)", — говорится в результатах исследования аналитического центра НАФИ.

Переоборудование одного автомобиля на оборудование для газомоторного топлива обходится от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, оценил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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