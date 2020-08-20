Аноним продолжает присылать письма о бомбах в зданиях Москвы

Более 1500 объектов в столице заминировано, если верить анонимным посланиям, однако взрывчатка нигде не обнаружена. Как сообщает "Интерфакс", это самая массовая рассылка о лжеминировании за это лето. Письма пришли в том числе и в другие большие города страны.

"В течение часа угрозы поступили в адрес всех станций московского метро и многофункциональных центров предоставления госуслуг, а также свыше 90 районных судов и более 750 гостиниц", — сказал информатор агентства. Также он отметил, что якобы бомбы лежат на вокзалах, в ТЦ и медучреждениях.

Службы проверили все адреса и на всякий случай эвакуировали посетителей.