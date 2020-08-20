Бразильянка открыла сыроварню и делает моцареллу в Приамурье

Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов переехала два года назад вместе с сыном-подростком из Бразилии в село Волково в Амурской области.

Женщина перебралась в Приамурье по программе переселения соотечественников и приобрела жилье по льготной ипотеке, сыроварню открыла на кредит. В 2019 получила российское гражданство.

Агрипина пока варит небольшие партии сыра — моцареллу из деревенского молока. Сырьё ей поставляет местный фермер из соседнего села Грибское. Женщина также обзавелась машиной с холодильником для перевозки продукции