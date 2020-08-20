Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов переехала два года назад вместе с сыном-подростком из Бразилии в село Волково в Амурской области.
Женщина перебралась в Приамурье по программе переселения соотечественников и приобрела жилье по льготной ипотеке, сыроварню открыла на кредит. В 2019 получила российское гражданство.
Агрипина пока варит небольшие партии сыра — моцареллу из деревенского молока. Сырьё ей поставляет местный фермер из соседнего села Грибское. Женщина также обзавелась машиной с холодильником для перевозки продукции
"Приятно видеть, как семья обживается у нас. Крепкое хозяйство, идеальный порядок, сама хозяйка — немногословна и деловита. Аутентичный колорит дополняет традиционная одежда Агрипины и особый русский говор. Думаю, сыроварня с задуманным в ней дегустационным залом станет еще и отличным туристическим объектом", — рассказал РИА "Новости" губернатор Амурской области Василий Орлов.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.