В Подмосковье 4 выпускницы набрали 300 баллов на ЕГЭ по трём предметам

Четыре выпускницы в Московской области набрали по 300 баллов сразу по трём предметам на Едином государственном экзамене.

"В Подмосковье подвели окончательные итоги экзаменационной кампании. По результатам основного и дополнительного периодов ЕГЭ, в регионе 805 стобалльных результатов, среди них 200 баллов набрали 48 человек, и 4 выпускницы набрали 300 баллов сразу по трем предметам. Подготовившие стобалльников получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, такую же сумму получат выпускники, набравшие по 100 баллов за два и более предмета", — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего в Московской области Единый государственный экзамен сдавали более 36 тысяч человек. В региональном министерстве образования отметили, что "все экзамены прошли штатно".