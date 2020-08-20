Участники телеграм-чата крымских медработников поделились мнениями о том, как жители и гости полуострова носят медицинские маски.
Медики пришли к выводу, что половина крымчан и гостей полуострова не носит масок вовсе. Примерно треть людей закрывают масками только рот, не закрывая нос. Врачи считают этот способ бесполезным, так как при нём можно заразить и заразиться. Ранее этот способ назвали "Ганнибал Лектер". Ещё 15 процентов носят маски на подбородке синей стороной наружу. Этот способ назвали "синяя борода". Оставшиеся 5 процентов надевают маски крайне редко и носят их в карманах пиджаков, блузок, джинсов, рубашек, или вовсе надевают на руку.
Ранее писатель Сергей Лукъяненко опубликовал любопытную градацию способов ношения медицинских масок. Всего он насчитал шесть способов.
"Синяя борода" — маска на подбородке, синей стороной наружу. "Дед Мороз" — маска на подбородке, белой стороной наружу. "Ван Гог" — маска свободно свисает с правого уха. "Единственный сын казака" — маска свисает с левого уха. "Поп — толоконный лоб" — маска смещена на лоб (редкая манера, видел всего пару раз). "Ганнибал Лектер" — маска закрывает только рот", — написал Лукъяненко, отметив, что "все остальные способы, включая рекомендуемый ВОЗ, встречаются гораздо реже".
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.