"Ганнибал Лектер" и "Синяя борода": как носят маски в Крыму

Участники телеграм-чата крымских медработников поделились мнениями о том, как жители и гости полуострова носят медицинские маски.

Медики пришли к выводу, что половина крымчан и гостей полуострова не носит масок вовсе. Примерно треть людей закрывают масками только рот, не закрывая нос. Врачи считают этот способ бесполезным, так как при нём можно заразить и заразиться. Ранее этот способ назвали "Ганнибал Лектер". Ещё 15 процентов носят маски на подбородке синей стороной наружу. Этот способ назвали "синяя борода". Оставшиеся 5 процентов надевают маски крайне редко и носят их в карманах пиджаков, блузок, джинсов, рубашек, или вовсе надевают на руку.

Ранее писатель Сергей Лукъяненко опубликовал любопытную градацию способов ношения медицинских масок. Всего он насчитал шесть способов.