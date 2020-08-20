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Неизвестный поджег дверь Астраханской областной думы

Общество

Житель Астрахани поджег дверь Астраханской областной думы. 

Как сообщает "Интерфакс", мужчина пытался добиться аудиенции, но не смог. После того, как его не пропустили в здание, он ушел, однако вернулся, облил дверь горючим веществом и поджег ее.  

Также есть данные, что поджигатель сам пострадал и сейчас находится в больнице, сообщает компетентный источник "Интерфакса".

На данный момент Дума работает, с ситуацией разбирается полиция.

 

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