Житель Астрахани поджег дверь Астраханской областной думы.
Как сообщает "Интерфакс", мужчина пытался добиться аудиенции, но не смог. После того, как его не пропустили в здание, он ушел, однако вернулся, облил дверь горючим веществом и поджег ее.
Также есть данные, что поджигатель сам пострадал и сейчас находится в больнице, сообщает компетентный источник "Интерфакса".
На данный момент Дума работает, с ситуацией разбирается полиция.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.