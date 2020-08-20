В Иркутской области начались работы по ликвидации химического загрязнения. Напомним, из-за утечки опасных веществ в Усолье-Сибирском два года назад был объявлен режим ЧС, сейчас же там работают военные.
Они ставят водяную завесу на заброшенном заводе химической промышленности, который был когда-то самым крупным в регионе. Водяная завеса нужна для того, чтобы испарения не распространялись по воздуху во время уничтожения химикатов.
"Военные прибыли в Иркутскую область на прошлой неделе. На местном химзаводе, где годами копились ядовитые вещества, они установят защитные заграждения. Предприятие было законсервировано. Но, по некоторым оценкам, тонны ртути пропитали почву и грунтовые воды", — рассказал командир роты РХБ защиты Павел Ермаков.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.