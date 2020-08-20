В Иркутской области военные ликвидируют химическое загрязнение

В Иркутской области начались работы по ликвидации химического загрязнения. Напомним, из-за утечки опасных веществ в Усолье-Сибирском два года назад был объявлен режим ЧС, сейчас же там работают военные.

Они ставят водяную завесу на заброшенном заводе химической промышленности, который был когда-то самым крупным в регионе. Водяная завеса нужна для того, чтобы испарения не распространялись по воздуху во время уничтожения химикатов.