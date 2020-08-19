Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил состав нового правительства. Все члены предыдущего правительства остались на своих местах.

Премьер-министром снова стал Роман Головченко. Формально данное назначение должна утвердить нижняя палата парламента.

Как сообщает "БелТа", ссылаясь на пресс-службу администрации президента, Лукашенко намерен согласовать кандидатуру Головченко с палатой представителей национального собрания.

Напомним, 15 августа предыдущее правительство ушло в отставку. Данное требование прописано в Конституции Белоруссии.

9 августа в стране состоялись президентские выборы. За Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,09%. Сразу после выборов в стране начались протесты и забастовки работников предприятий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение КГБ узнать организаторов беспорядков и предотвращать их усилия.