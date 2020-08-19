На заводе "Титан" в Крыму вновь произошёл выброс вредных веществ

Выброс сернистого ангидрида произошел на заводе "Титан" в городе Армянске на севере Крымского полуострова. За два года это второй выброс химического вещества на данном предприятии.

"По информации ООО "Титановые Инвестиции", 19 августа 2020 года после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства. В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7:20 мск в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства… произошел выброс сернистого ангидрида. Выброс привел к локальному превышению предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества на территории промышленной площадки предприятия. Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье людей не имеет", — говорится на странице администрации города Армянска в соцсети "ВКонтакте".

По данным администрации населённого пункта, здоровью людей ничего не угрожает. Замеры ПДК вредных веществ в воздухе будут проводиться четыре раза в сутки в течение трёх дней.