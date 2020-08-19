Байкал чистят от загрязнений и мусора. Дайверы уже опустились на дно, чтобы вытащить скопившиеся на дне рыболовные снасти, пластиковые отходы, бутылки и многое другое, что скрыто от глаз туристов.
Специалисты погружаются на глубину нескольких десятков метров.
"Утки запутываются, даже нерпа встречается. Погибшая, к сожалению. Если мы нырнем севернее, в сторону Листвянки, там, в воде, ты ощущаешь прям такой гнилостный запах", — рассказала дайвер Татьяна Опарина.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.