Дайверы приступили к очистке Байкала

Байкал чистят от загрязнений и мусора. Дайверы уже опустились на дно, чтобы вытащить скопившиеся на дне рыболовные снасти, пластиковые отходы, бутылки и многое другое, что скрыто от глаз туристов.

Специалисты погружаются на глубину нескольких десятков метров.