Чрезвычайно редкую "золотую" черепаху обнаружили в Непале. В мире видели всего пять таких удивительных созданий, два из них — также в Непале.
Пресмыкающееся вида Lissemys punctata andersoni обладает редкой генетической мутацией, которая меняет окраску тела, делает его бледным и обесцвечивает.
"Не только золотые, но и обычные черепахи имеют значительную религиозную и культурную ценность в Непале. Считается, что бог Вишну принял облик черепахи, чтобы спасти Вселенную от разрушения. В индуистской мифологии верхний панцирь обозначает небо, а нижний — землю", — рассказали эксперты.
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