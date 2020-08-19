В Непале нашли редкую золотую черепаху

Чрезвычайно редкую "золотую" черепаху обнаружили в Непале. В мире видели всего пять таких удивительных созданий, два из них — также в Непале.

Пресмыкающееся вида Lissemys punctata andersoni обладает редкой генетической мутацией, которая меняет окраску тела, делает его бледным и обесцвечивает.