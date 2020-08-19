Стихия разбушевалась на Дальнем Востоке: в Приамурье, Еврейской автономной области и Бурятии не прекращаются дожди. Амурскую область также не обошло стороной.
Спасатели МЧС мобилизованы, более 200 человек уже работают в местах, где затопило населенные пункты, используется авиационная техника и другие средства спасения.
"После прохождения циклона на территории десяти муниципальных образований в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 297 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов и 24 участка дорог местного значения. Отрезанных населенных пунктов нет", — сказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области Антон Остапенко.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.