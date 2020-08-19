Сильные ливни затопили Дальний Восток

Стихия разбушевалась на Дальнем Востоке: в Приамурье, Еврейской автономной области и Бурятии не прекращаются дожди. Амурскую область также не обошло стороной.

Спасатели МЧС мобилизованы, более 200 человек уже работают в местах, где затопило населенные пункты, используется авиационная техника и другие средства спасения.