Росстат отмечает резкое повышение цен на яблоки

Яблоки подорожали, сообщает Росстат. Сейчас килограмм плодов стоит в среднем 136 рублей, год назад он стоил чуть более 100 рублей. Специалисты предполагают, в чем причина повышения цен.

"Все дорожает, все составляющие: и шпалера, и ядохимикаты, и удобрения", — сказал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.

Тем не менее, увеличивается и урожай: садовое хозяйство под Липецком, например, в этом году собрало 20 тонн плодов с каждого гектара, — а территория насчитывает две тысячи гектаров.