Прощание с артистом Николаем Губенко проходит в театре

Россия прощается с народным артистом РСФСР Николаем Губенко. Помимо своих культурных заслуг, он также был последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год, занимал пост депутата Госдумы.

Торжественное прощание проходит в театре, который возглавлял артист — "Содружество актеров Таганки": вокруг гроба множество букетов цветов от поклонников и коллег, цветы прислано от президента РФ Путина.

Напомним, что депутат умер после болезни, ему было 79 лет. Похоронят Губенко на Кунцевском кладбище в Москве.