Губернатор Севастополя отказался от прописки в родной Москве

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с недавнего времени прописался в городе на Чёрном море и выписался из родной Москвы.

Развожаев указом президента России Владимира Путина в июле 2019 года был назначен врио губернатора Севастополя. На выборы главы города-региона 13 сентября Развожаев пойдёт от партии "Единая Россия".

"Квартира, купленная в Севастополе, нуждается в ремонте, я бы даже сказал капитальном. А так как времени на это нет, то мы все вместе с семьей живем в съемной квартире (73 кв. м.) недалеко от правительства на улице Ленина, которую я снял, когда приехал в Севастополь в прошлом году. Эта квартира числится в сведениях как находящаяся в пользовании. Кстати, в нашей квартире в Севастополе я с недавнего времени прописался, выписавшись из Москвы ", — написал Развожаев в своей странице в "Инстаграм".

Развожаев также подчеркнул, что компенсацию за аренду жилья в Севастополе из бюджета города он не получает.