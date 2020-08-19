Кот Кузя вышиб лбом решётку переноски и пропал в аэропорту Ярославля

Третий день в аэропорту Ярославля ищут кота Кузю, который сбежал из переноски. Кузю, как и известного на всю страну "слишком упитанного" собрата, сотрудники авиакомпании запретили перевозить в салоне авиалайнера.

Хозяин кота рассказал, что после того как вместе с невестой погостил у её родственников в Ростове Ярославской области, домой в Петербург решили вернуться самолётом.

"Мы заранее приехали в аэропорт… прошли все пункты проверки. Кузя был в переноске. У нас с собой был кошачий паспорт, который тоже проверили, все было в порядке. Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании… начала говорить, что у нас переноска не влезет под сиденья… поставила нас перед фактом: либо мы снимаемся с рейса, либо отдаем переноску в багажное отделение. Мы… согласились. Она унесла переноску, а мы заняли свои места, и буквально через пару минут она бежит в салон и говорит, что нам надо выходить, наш кот убежал", — рассказал Владислав.

Молодой паре в аэропорту рассказали, что якобы кот вышиб лбом металлическую решётку в переноске, а затем куда-то убежал из багажного отделения. Поиски пропавшего животного ведутся уже три дня.

"Сотрудница авиакомпании показала нам окровавленный палец, стала выяснять, не болен ли наш кот бешенством. Позже авиакомпания принесла свои извинения по телефону, но всю вину переложила на аэропорт", — поведал хозяин Кузи.