В Киргизию из России вернулись более 400 граждан республики

"Уральские авиалинии" вернули домой ещё одну группу запертых в России жителей Киргизии — 411 человек вывезли на двух рейсах. Пандемия не дала им вернуться на родину, теперь их постепенно отправляют спецрейсами.

Всего из других стран вернулось в Киргизию уже 28 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что более 900 граждан Узбекистана, застрявших из-за карантина в России, недавно приехали домой.