"Уральские авиалинии" вернули домой ещё одну группу запертых в России жителей Киргизии — 411 человек вывезли на двух рейсах. Пандемия не дала им вернуться на родину, теперь их постепенно отправляют спецрейсами.
Всего из других стран вернулось в Киргизию уже 28 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" рассказала, что более 900 граждан Узбекистана, застрявших из-за карантина в России, недавно приехали домой.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.