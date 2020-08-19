Власти Башкирии анонсировали выкуп акций содовой компании

Радий Хабиров заявил, что регион готов выкупить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), которая стала известна на всю страну благодаря противостоянию с активистами у горы Куштау.

"Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика, мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. Если выкуп состоится, БСК будут управлять местные люди, которые понимают, что здесь происходит. Переход контрольного пакета к региону может привести к сокращению дивидендов с учетом поисков альтернативных источников сырья", — заявил глава республики Радий Хабиров в интервью "Эху Москвы".

У горы Куштау с начала августа проходят протесты экоактивистов. Росгвардейцы задержали, по разным данным, от 70 до 90 человек. 36 человек получили различные административные взыскания.

После столкновений силовиков с активистами Радий Хабиров дал распоряжение временно остановить работы на Куштау, пока не будет найден компромисс между сторонами.