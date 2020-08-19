Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

Роспотребнадзор порекомендовал максимально перевести в дистанционный формат обучения занятия вечерних и заочных групп в профтехучилищах.

"Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат. По возможности следует закрепить за каждой отдельной очной группой помещение, а также принять меры по минимизации среди студентов. Учебные занятия рекомендуется организовать без привлечения посторонних лиц, за исключением, когда это необходимо в рамках учебного процесса", — говорится в рекомендациях по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что общеобразовательным школам рекомендуют готовиться к дистанционному обучению, в случае если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться. В совместном письме Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ говорится, что школам необходимо подумать о переводе в онлайн-формат факультативных занятий.