Педиатр посоветовал родителям школьников купить ранец с формоустойчивой спинкой и с регулируемыми лямками S-образной формы.
"В канун начала нового учебного года родителям следует отнестись ответственно к выбору школьного ранца своему ребенку. Для равномерного и правильного распределения веса ученических принадлежностей на ребенка оптимальным считается использование ранца, рюкзака. У ранца должна быть формоустойчивая спинка для равномерного распределения веса с регулируемыми лямками S-образной формы", — рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
Оптимальным для школьников начальных классов считается рюкзак высотой 30-36 сантиметров и шириной/глубиной 6-10 сантиметров. Лямки должны быть мягкими и широкими. Оптимальный вес рюкзака соблюдается при соотношении веса ранца к весу ребенка — 1 к 10.
"Материал для изготовления ранцев должен быть безопасным, легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием. Не следует использовать износившиеся, потерявшие свою форму ранцы", — пояснил врач.
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