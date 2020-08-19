Педиатр рассказал, какой ранец нужно выбрать для школьника

Педиатр посоветовал родителям школьников купить ранец с формоустойчивой спинкой и с регулируемыми лямками S-образной формы.

"В канун начала нового учебного года родителям следует отнестись ответственно к выбору школьного ранца своему ребенку. Для равномерного и правильного распределения веса ученических принадлежностей на ребенка оптимальным считается использование ранца, рюкзака. У ранца должна быть формоустойчивая спинка для равномерного распределения веса с регулируемыми лямками S-образной формы", — рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Оптимальным для школьников начальных классов считается рюкзак высотой 30-36 сантиметров и шириной/глубиной 6-10 сантиметров. Лямки должны быть мягкими и широкими. Оптимальный вес рюкзака соблюдается при соотношении веса ранца к весу ребенка — 1 к 10.