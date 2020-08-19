Десятая часть россиян мечтает перейти на "удалёнку"

Каждый десятый россиянин мечтает перейти на удалённую работу, почти половина соотечественников готова усиленно трудиться ради высокой зарплаты, выяснил Роструд.

"30% процентов россиян хотели бы, чтобы работа находилась ближе к дому, пятая часть респондентов (20%) изменила бы график работы. Каждый десятый (10%) предпочел бы перейти на удалённую работу. 48% респондентов заявили, что готовы активно трудиться в ради большой зарплаты. Треть опрошенных (36%) предпочитают спокойную работу со средним доходом, а 7% респондентов согласны на небольшой доход и минимальную ответственность", — говорится в результатах опроса на портале федеральной государственной информационной системы Роструда "Работа в России".

Большая часть опрошенных всё равно ходила бы на работу, даже если в этом бы не было необходимости и только треть участников опроса готова в этом случае бросить работу и заняться домашними делами.