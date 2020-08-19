В Москве продолжают устанавливать музыкальные площадки

В московских парках продолжают устанавливать музыкальные комплексы для посетителей. Каждый желающий может поиграть на каком-либо инструменте прямо под открытым небом. Это пользуется популярностью у любителей прогулок, поэтому в "Саду будущего" установили комплекс с шестью барабанами - как для одиночной игры, так и для групповой.

Также пользуется любовью горожан музыкальная площадка в парке Дружбы - одна из крупнейших в столице. На ней можно найти барабаны, ксилофоны и др. Стоит посетить площадку в парке Горького.