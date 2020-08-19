На осенней сессии депутаты Госдумы планируют обсудить инициативу о предоставлении работникам выходного дня в день рождения.
Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов.
"Знаю, что такое, когда работодатель отпускает работника в день рождения раньше или даёт отгул, есть на понятийном уровне. Закрепить такое право законодательно — можно обсудить", — пояснил депутат.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.