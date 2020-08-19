Россияне могут получить дополнительный выходной в день рождения

На осенней сессии депутаты Госдумы планируют обсудить инициативу о предоставлении работникам выходного дня в день рождения.

Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов.