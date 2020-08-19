Российские вузы начали зачисление абитуриентов

Высшие учебные заведения России начали зачисления абитуриентов 19 августа, второй этап зачисления в вузы начнётся 24 августа.

"Вузы завершили прием документов у абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, и для тех, кто решил продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Также завершены дополнительные творческие и профильные испытания. Уже с сегодняшнего дня в вузах страны начнется процесс зачисления абитуриентов. Списки поступающих будут размещены на официальных сайтах российских университетов", — сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России.

В ближайшие дни пройдёт зачисление студентов, которые поступили по квотам на обучение, затем зачислят на бюджетные отделения. 24 августа начнётся второй этап поступления в вузы.