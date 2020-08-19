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В водах Атлантики обнаружили более 20 млн тонн пластика

Общество

Исследователи из Национального океанографического центра Великобритании выяснили, что более 20 миллионов тонн пластика находится в недрах Атлантического океана.

Это сделали с помощью технологии изучения верхнего слоя (200 метров) воды, на основании этих 5% океана, таким образом, можно делать выводы и расчеты о загрязненности всего объема воды.

Цифра, которую увидели ученые, гораздо выше, чем во время прошлых измерений.

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