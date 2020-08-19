После пожаров почва Эвенкийского района "обзавелась" новыми свойствами

Красноярские учёные столкнулись с тепловыми аномалиями, которые остались после пожаров 20-летней давности.

Лесные пожары в Эвенкийском районе случились 15-20 лет назад, но последствия дают знать о себе до сих пор: специалисты обнаружили тепловые аномалии, которые вызывают быстрое формирование болот на местности. Теперь почва района гораздо быстрее оттаивает летом и лишена мхов и лишайников — влияние температуры воздуха на неё усиливается.

Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали, что это привело к тому, что талый слой теперь до 50% глубже, чем был до пожара.