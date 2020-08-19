Преступление из-за ревности: как сейчас живет Маргарита Горбачёва?

Маргарита Горбачёва, муж которой в 2017 году отрубил ей кисти рук из-за ревности, рассказала о том, как складывается её жизнь сейчас.

По словам девушки, осенью она выходит замуж за человека, который долгое время был другом. Отношения нового мужа с детьми очень тёплые, "они отлично общаются, прекрасно ладят", рассказала Маргарита.

После прогремевшей на всю страну истории молодая женщина получила компенсацию в размере 2 млн рублей, а врачи восстановили одну из рук. Муж был лишён родительских прав и сейчас находится в колонии строгого режима, срок заключения — 14 лет.