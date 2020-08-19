Горбачев назвал ошибку Лукашенко и дал завуалированный совет

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что главная ошибка, которую совершил Александр Лукашенко, в том, что он "поздно обратился за помощью к рабочим".

По мнению Горбачева, озвученном им в интервью КП, ситуация в Белоруссии сегодня сильно напоминает последние дни Союза.

"Там также - как когда-то в СССР - ясно видно руководство из-за рубежа. Я когда-то тоже, как Лукашенко сейчас, обращался за помощью к рабочим. И тоже поздно. Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих - это я не склонен", - говорит экс-предидент СССР.

И поясняет, что он "тогда" принял решение, которое (все его хорошо помнят) принял, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".

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