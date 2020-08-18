Онищенко раскритиковал ВЦИОМ за опрос о качестве воды

Геннадий Онищенко раскритиковал опрос ВЦИОМ, согласно которому 53% россиян оказались недовольны качеством водопроводной воды.

"Скорее всего, это нерепрезентативно, этот опрос общественного мнения. Даже если вода на 100% будет соответствовать ГОСТу, моё настроение будет плохим, и я скажу, что она мне не нравится. Понимаете, насколько это примитивный опрос?" — заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко радио "Говорит Москва".

Онищенко отметил, что в столице качество водопроводной воды хорошее. Такие показатели отмечаются не во всех регионах России, считает бывший главный санитарный врач.