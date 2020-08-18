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Онищенко раскритиковал ВЦИОМ за опрос о качестве воды

Общество

Геннадий Онищенко раскритиковал опрос ВЦИОМ, согласно которому 53% россиян оказались недовольны качеством водопроводной воды.

"Скорее всего, это нерепрезентативно, этот опрос общественного мнения. Даже если вода на 100% будет соответствовать ГОСТу, моё настроение будет плохим, и я скажу, что она мне не нравится. Понимаете, насколько это примитивный опрос?" — заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко радио "Говорит Москва".

Онищенко отметил, что в столице качество водопроводной воды хорошее. Такие показатели отмечаются не во всех регионах России, считает бывший главный санитарный врач.

"Что касается водопроводной воды, Москва удовлетворяет этим качествам. В разных регионах вода по-разному обеспечена. Например, в Орловской и Белгородской областях из-за жёсткости воды более высокий уровень заболеваемости мочекаменной болезнью, а это ещё и гипертония, всякого рода аллергические реакции. Есть вода, которая мало содержит фтора. Если фтора нет, то флюороз, качество костной ткани ухудшается, если йода нет, то это зоб", — рассказал Онищенко.

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