Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В турецкой прессе появились прогнозы о том, что 40-45 процентов туристов выберут в этом году Кемер. Однако данные российских туроператоров говорят о том, что по количеству бронирований у россиян лидирует Аланья. В аналогичном периоде прошлого года отели Кемера также занимали третье место по предпочтениям гостей. Ситуация по приоритету Аланьи сохраняется и на бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь. Однако более точные данные можно будет вывести только в конце сезона", — рассказали в АТОР.
Первое место по продажам в нынешнем сезоне у россиян занимает Аланья. Воторое-четвертое места делят с приблизительно одинаковым объёмом продаж Кемер, Белек и Сиде.
"После периода ограничений и карантина российские туристы выбирают место отдыха, в первую очередь, по его стоимости. И отели Аланьи благодаря демократичным ценам сейчас самые востребованные у наших соотечественников. Россиян не отпугивает даже длительный, по сравнению с другими курортами Анталийского побережья, трансфер из аэропорта Антальи", — отметили в АТОР.
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