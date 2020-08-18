В сезоне 2020 года у россиян сменился самый популярный курорт в Турции

Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В турецкой прессе появились прогнозы о том, что 40-45 процентов туристов выберут в этом году Кемер. Однако данные российских туроператоров говорят о том, что по количеству бронирований у россиян лидирует Аланья. В аналогичном периоде прошлого года отели Кемера также занимали третье место по предпочтениям гостей. Ситуация по приоритету Аланьи сохраняется и на бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь. Однако более точные данные можно будет вывести только в конце сезона", — рассказали в АТОР.

Первое место по продажам в нынешнем сезоне у россиян занимает Аланья. Воторое-четвертое места делят с приблизительно одинаковым объёмом продаж Кемер, Белек и Сиде.