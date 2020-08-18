Телеведущий канал "Россия" Владимир Соловьёв узнал, кто на самом деле обнажил свои гениталии у него в прямом эфире.
Накануне Владимир Соловьёв во время своей передачи обсуждал по видеосвязи события в Белоруссии. На связь вышел молодой мужчина, который назвался рабочим завода "БелАЗ" из Минскас. Не закончив разговор собеседник Соловьёва опустил камеру вниз и показал свои половые органы. После этого картинку с собеседником отключили, а телеведущий пошутил: "Хорошо показал".
Владимир Соловьёв через аккаунты в соцсетях узнал, что парень не является рабочим БелАЗа и более того, вообще не живёт на территории Белоруссии.
"Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом. Осень близка, коронавирус давит на мозги ", — рассказал телеведущий изданию "Подъем", отметив, что в прямом эфире всякое бывает.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.