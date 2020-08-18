Соловьёв узнал, что перед ним в прямом эфире разделся не рабочий БелАза

Телеведущий канал "Россия" Владимир Соловьёв узнал, кто на самом деле обнажил свои гениталии у него в прямом эфире.

Накануне Владимир Соловьёв во время своей передачи обсуждал по видеосвязи события в Белоруссии. На связь вышел молодой мужчина, который назвался рабочим завода "БелАЗ" из Минскас. Не закончив разговор собеседник Соловьёва опустил камеру вниз и показал свои половые органы. После этого картинку с собеседником отключили, а телеведущий пошутил: "Хорошо показал".

Владимир Соловьёв через аккаунты в соцсетях узнал, что парень не является рабочим БелАЗа и более того, вообще не живёт на территории Белоруссии.