Более половины российских туристов не устраивает высокая стоимость отдыха на отечественных курортах, 16 процентов курортников недовольны низким сервисом.
В партии полагают, что результаты их исследования помогут повысить качество туристических услуг на российских курортах.
"Более половины (51%) россиян рассказали, что их не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. 16% граждан не устраивает сервис, столько же — высокая стоимость проезда до места отдыха. 3% недовольны качеством пляжей, 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% недовольны уровнем безопасности. 9% респондентов в российских курортах устраивает все", — говорится в результатах исследования партийного проекта "Единой России".
В партии полагают, что результаты их исследования помогут повысить качество туристических услуг на российских курортах.
"Результаты исследования в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы — в том числе и законодательной. Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество", — рассказала председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.