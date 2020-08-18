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Опрос выяснил, что не устраивает туристов на российских курортах

Общество

Более половины российских туристов не устраивает высокая стоимость отдыха на отечественных курортах, 16 процентов курортников недовольны низким сервисом.

В партии полагают, что результаты их исследования помогут повысить качество туристических услуг на российских курортах.

"Более половины (51%) россиян рассказали, что их не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. 16% граждан не устраивает сервис, столько же — высокая стоимость проезда до места отдыха. 3% недовольны качеством пляжей, 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% недовольны уровнем безопасности. 9% респондентов в российских курортах устраивает все", — говорится в результатах исследования партийного проекта "Единой России".

В партии полагают, что результаты их исследования помогут повысить качество туристических услуг на российских курортах.

"Результаты исследования в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы — в том числе и законодательной. Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество", — рассказала председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

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