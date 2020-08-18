По горячей линии Минтуризма Крыма будут подтверждать или опровергать работу отелей и санаториев, чтобы уберечь туристов от аферистов, которые используют фейковые сайты в интернете.
"Горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым расширила перечень предоставляемой информации. Теперь у туристов при бронировании есть возможность уточнить правомерность выбранного отеля или санатория. Специалисты горячей линии подскажут, работает ли тот или иной объект размещения в этом курортном сезоне", — говорится в сообщении Министерства курортов и туризма Крыма.
В министерстве проинформировали, что от гостей полуострова поступило более сотни жалоб на сайты неработающих отелей и санаториев, которые продавали туда путёвки. С начала этого года выявили уже 24 таких интернет-ресурса.
"С начала года в Крыму выявили 24 сайта нефункционирующих санаториев и отелей Ялты, Алушты, Евпатории и других курортов полуострова, где мошенники предлагали разместиться. От пострадавших туристов поступили 103 жалобы, которые направили в управление "Кибербезопасности" и полицию республики для расследования уголовных дел и блокировки сайтов", — сообщил региональный Минтуризм.
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