После жалоб на фейковые сайты отелей в Крыму открыли горячую линию

По горячей линии Минтуризма Крыма будут подтверждать или опровергать работу отелей и санаториев, чтобы уберечь туристов от аферистов, которые используют фейковые сайты в интернете.

"Горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым расширила перечень предоставляемой информации. Теперь у туристов при бронировании есть возможность уточнить правомерность выбранного отеля или санатория. Специалисты горячей линии подскажут, работает ли тот или иной объект размещения в этом курортном сезоне", — говорится в сообщении Министерства курортов и туризма Крыма.

В министерстве проинформировали, что от гостей полуострова поступило более сотни жалоб на сайты неработающих отелей и санаториев, которые продавали туда путёвки. С начала этого года выявили уже 24 таких интернет-ресурса.