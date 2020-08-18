В Совфеде предложили блокировать сайты с криминальной субкультурой

Об ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру, внесли законопроект в нижнюю палату российского парламента.

"Проект закона предлагает предусмотреть возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, направленную на формирование и поддержку криминальной субкультуры. Механизм позволит выявлять нарушения законов и направлять информацию для блокировки ресурсов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта полагают, что подобные интернет-сообщества пропагандируют криминальные ценности среди несовершеннолетних, культивируют у них ненависть к представителям органов правопорядка.