Об ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру, внесли законопроект в нижнюю палату российского парламента.
"Проект закона предлагает предусмотреть возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, направленную на формирование и поддержку криминальной субкультуры. Механизм позволит выявлять нарушения законов и направлять информацию для блокировки ресурсов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта полагают, что подобные интернет-сообщества пропагандируют криминальные ценности среди несовершеннолетних, культивируют у них ненависть к представителям органов правопорядка.
"Чтобы контролирующие органы могли быстро идентифицировать подобную организацию, а также прекращать ее деятельность, нужно общее универсальное определение криминальной субкультуры и деятельности по распространению криминальной субкультуры. В случае принятия закона исчезнет необходимость по каждому случаю проводить длительные судебные разбирательства", — пояснил соавтор законопроекта зампред комитета Совфеда по госстроительству Александр Башкин.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.