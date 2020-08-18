Заказав доставку пиццы, можно остаться без еды и денег - эксперт

В пандемию существенно вырос спрос на доставку пиццы, суши, роллов и другой еды. Одновременно появилось множество фейковых предложений, за которыми стоит желание недобросовестных людей просто заполучить деньги россиян.

"На фоне новостей о росте спроса на сервисы доставки еды возросло и количество поддельных ресурсов с подобными предложениями. Злоумышленники заманивают пользователей на такие сайты через массовые рассылки по почте, в социальных сетях, мессенджерах", — рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности Алексей Сизов.

Он рекомендует изучить отзывы об интернет-ресурсе. Если вам в мессенджер пришло выгодное предложение, нужно проверить эту информацию на официальном сайте доставщика еды.