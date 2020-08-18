Средства для выплаты на детей до 16 лет в августе могут быть найдены, соответствующее решение должен принять президент РФ, считают в Госдуме.
"Посмотреть экономию пенсионного фонда, посмотреть экономию по другим статьям, посмотреть резерв имеющийся, и в целом такой социально ориентированный шаг, наверное, можно было бы сделать, но здесь последнее слово не за Минфином, а в общем будет сформирована консолидированная позиция федерального центра.
Самое главное, чтобы было принято решение на уровне президента и на уровне руководства правительства", — сказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Депутат отметил, что чисто технологически этот вопрос можно решить, не принимая дополнительный закон.
"Я не думаю, что здесь есть какая-то связь с отпусками и даже поездкой на Дальний Восток премьер-министра Михаила Мишустина. То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал — поручения все равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято", — заключил Нилов.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.