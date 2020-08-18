В Госдуме назвали условие для детских выплат за август

Средства для выплаты на детей до 16 лет в августе могут быть найдены, соответствующее решение должен принять президент РФ, считают в Госдуме.

"Посмотреть экономию пенсионного фонда, посмотреть экономию по другим статьям, посмотреть резерв имеющийся, и в целом такой социально ориентированный шаг, наверное, можно было бы сделать, но здесь последнее слово не за Минфином, а в общем будет сформирована консолидированная позиция федерального центра. Самое главное, чтобы было принято решение на уровне президента и на уровне руководства правительства", — сказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что чисто технологически этот вопрос можно решить, не принимая дополнительный закон.