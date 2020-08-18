Чаще всего права сотрудников СМИ нарушают представители силовых структур. Для силовиков необходимо правовое просвещение в сфере соблюдения прав журналистов.

"Конечно, защищённость журналистов сегодня явно недостаточна. Причём как в нашей стране, так и за рубежом. Не секрет, что чаще всего права журналистов нарушают представители силовых структур. Очевидно, было бы целесообразно усилить работу по правовому просвещению их сотрудников в части соблюдения прав представителей СМИ.

Хочу отметить, что и министерство обороны, и министерство внутренних дел издали приказы, регламентирующие действия своих сотрудников в отношении представителей СМИ", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА "Новости".